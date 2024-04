Vincent Mannaert vertelt wat plan A was in de plaats van Roman Yaremchuk

De passage van Roman Yaremchuk bij Club Brugge werd geen succes. Nochtans kostte hij blauwzwart handen vol geld, maar eigenlijk lag er een ander plan op tafel.

Club Brugge moest diep in de buidel tasten om Roman Yaremchuk binnen te halen, maar een succes was die transfer nooit. Vincent Mannaert vertelde in een gesprek wie blauwzwart op dat moment naar het Jan Breydelstadion wilde halen.

“Manchester United betaalde afgelopen zomer 90 miljoen euro voor Rasmus Højlund van Atalanta. In augustus 2022 vloog ik samen met onze toenmalige Recruitment Coördinator Kjeld Fort naar Graz om er met Højlund, zijn ouders, en zijn makelaar te praten”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Club Brugge wou Højlund in plaats van Yaremchuk

Højlund speelde toen voor Sturm Graz. Club Brugge had een akkoord met de Oostenrijkse club. Er zou een transfersom van 13 miljoen euro betaald worden. “Højlund en zijn makelaar vertelden mij dat ook Atalanta geïnteresseerd was, maar toen ik naar België vloog, had ik een goed gevoel.”

Maar de transfer kwam er uiteindelijk niet, waardoor Mannaert toch wel botste op één van zijn grootste ontgoochelingen in zijn werk voor blauwzwart. “Twee dagen later belde de makelaar om te melden: ‘Hij gaat toch naar Atalanta.’ Het was al eind augustus, en we hadden absoluut nog een spits nodig. Zo zijn we Yaremchuk gaan halen…”