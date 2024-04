Club Brugge leeft op een roze wolk: spelers durven al over de titel spreken

Club Brugge blijft doorstomen in de Champions' Play-offs met 7 op 9. Zondag kan het al tweede worden en er wordt al gedroomd van meer.

Bij de start van de Champions' Play-offs was het bij Club Brugge aftasten wat de ambities zouden zijn. Vorig seizoen raakte Club ook maar nipt in de play-offs om de titel en raakte het al snel uitgeschakeld voor de hoofdprijzen.

Dit jaar is het dus anders. Na drie wedstrijden is Club Brugge nog altijd ongeslagen en pakte het 7 op 9. Het is zo tot op twee punten gekomen van nummer twee Union, leider Anderlecht heeft nog altijd vijf punten voorsprong.

Club Brugge droomt van de titel

Bij de spelers is de ambitie alvast duidelijk. "Onze ambitie is duidelijk: we willen de titel pakken", zegt de Pool Michal Skoras. Hij gaf in de play-offs al twee assists en scoorde ook tegen Antwerp. Skoras groeit toe naar zijn topvorm.

Ook doelman Nordin Jackers droomt. "Of we stiekem dromen van de titel? Dromen mag altijd. Club Brugge mikt elk seizoen op de titel, maar nogmaals: wedstrijd per wedstrijd en dan zien we wel waar we uitkomen."

Toch is de doelman ook realistisch. "Het klopt dat we nu een mooie reeks neerzetten, maar we hebben nog niets in handen. We mogen alleen niet beginnen zweven. Voetjes op de grond", stelde Jackers nog.