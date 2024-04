De opties van Riemer om Thorgan Hazard te vervangen: een grote verrassing op komst?

De knieblessure voor Thorgan Hazard is meer dan een persoonlijk drama, ook is zijn blessure een kleine ramp voor Brian Riemer. Is hij vervangbaar, in het midden van de titelstrijd in de Champions' Play-off? En wie moet hem dan wel gaan vervangen.

De overwinning van RSC Anderlecht tegen Union Saint-Gilloise werd gevierd zoals het hoort in het Lotto Park, maar bleef overschaduwd door één gebeurtenis: de ernstige blessure van Thorgan Hazard. Het seizoen van de creatieve middenvelder is voorbij en Riemer heeft niet echt een vergelijkbare vervanging tot zijn beschikking.

Francis Amuzu, beter als invaller

Zondag was het, zoals verwacht, Francis Amuzu die de geblesseerde speler verving. En opnieuw was hij beslissend aan het einde van de wedstrijd: profiterend van de ruimte die Union Saint-Gilloise achterliet scoorde hij de 2-1 op de counter. Maar Amuzu is geen echte vervanger van Thorgan Hazard.

Zijn speelstijl vereist namelijk veel veranderingen: dan is het weg met de vleugelspeler die sterk betrokken is bij het spel en combineert met Dolberg of Stroeykens. Het zou een drastische stap terug zijn en doen terugdenken aan de tijd toen de tactiek van Brian Riemer iets te vaak neerkwam op lange ballen naar de linkervleugel pompen en rekenen op de snelheid van Amuzu.

Het is geen toeval dat Anders Dreyer dit seizoen efficiënter is geworden: het spel helt minder naar links, en het trio Hazard-Dolberg-Dreyer combineerde vaak met succes, waardoor ruimte werd vrijgemaakt waar de Deen van kon profiteren. Een ander cruciaal punt: met Amuzu in de basis kan je hem niet meer gebruiken als supersub. En jawel: de 4 doelpunten van "Ciske" dit seizoen zijn gescoord als invaller!

Kan Yari Verschaeren deze rol al op zich nemen?

Toch is er ook goed nieuws voor Anderlecht: terwijl Hazard dit seizoen niet meer speelt, zal Yari Verschaeren terugkeren, waarschijnlijk al tijdens de verplaatsing naar Genk. Maar in welke staat? We weten dat Brian Riemer altijd de voorkeur geeft aan een geleidelijke terugkeer van zijn geblesseerden; Verschaeren zal dus niet starten.

© photonews

Zal hij meteen klaar zijn voor de intensiteit van de play-offs en voor de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het overnemen van de rol van Thorgan Hazard op het veld? Op papier is hij de ideale vervanger, een creatieve middenvelder die zo nodig de vleugel kan bezetten maar ook kan combineren en Dolberg kan ondersteunen.

Mario Stroeykens, een tijdelijke oplossing?

De enige 100% fitte optie (want laten we niet vergeten dat Amuzu zeer waarschijnlijk geen 90 minuten in zijn benen heeft), is misschien... Mario Stroeykens. In de driehoek van het middenveld is "Super Mario" dit seizoen opgebloeid. Toch werd er lange tijd gedacht dat hij naar het eerste elftal zou komen om een vleugel te bezetten.

Riemer heeft veel opties op het middenveld en zou dus kunnen besluiten om een trio Rits-Delaney-Leoni op te stellen, om Stroeykens naar links te verschuiven. Als Verschaeren niet klaar is om te starten en als hij ervoor kiest om een troef als Francis Amuzu op de bank te houden, is dit een mogelijkheid... ook al zou dit wat improvisatie zijn.

Mogelijk is het ook het moment voor een terugkeer naar het eerste elftal voor Nilson Angulo of Tristan Degreef, die zich zullen proberen te laten zien in deze play-offs, maar niet de hoofdrol zullen spelen. Geen van hen heeft nog de kwaliteiten van een basisspeler onder deze omstandigheden.