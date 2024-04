'Deze vier spelers van Antwerp moeten verkocht worden om financiën op orde te krijgen'

Volg Antwerp nu via WhatsApp!

Royal Antwerp FC kende een explosieve groei de voorbije jaren. Die is ondertussen echter wel wat stilgevallen.

Paul Gheysens pompte de voorbije jaren vele miljoenen in Royal Antwerp FC, maar kan dat niet blijven doen. Ook al niet om te voldoen aan de regels van de Financial Fair Play van de UEFA.

Volgens Het Nieuwsblad moeten er dringend spelers verkocht worden. Van contracten als die van Alderweireld en Janssen zal de ploeg niet af geraken, waardoor er snel spelers verkocht moeten worden om de financiën in evenwicht te brengen.

Volgens de krant gaat het om Ilenikhena, Butez, Keita en Balikwisha. Zij moeten aan een zo gunstig mogelijke prijs verkocht worden tijdens de volgende zomermercato.

Geen overname van Royal Antwerp FC

Dure vervangers binnenhalen is niet mogelijk, The Great Old zal het vooral moeten doen met transfervrije spelers aan te werven, zoals bijvoorbeeld Gaetan Coucke van KV Mechelen die met een aflopend contract zit.

Gheysens wil geen commentaar geven op de situatie, maar het is duidelijk dat de club niet te koop staat of een faillissement moet vrezen. Dat hij 150 miljoen euro investeerde is daar een heel goede reden toe.

Dat ook de tribune in handen is van een dochteronderneming van Ghelamco en elk jaar tot 2033 de club nog eens 3,5 miljoen euro kost, maakt het niet gemakkelijk om een overname te realiseren.