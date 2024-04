Stevige verwittiging vlak voor dé topper in play-offs: "Dit seizoen hebben we zulke fases al vaker gezien door toedoen van de refs"

KAA Gent verloor op bezoek bij OH Leuven met 2-1 en zag zo KV Mechelen naderen tot op een puntje in de stand van de Europe Play-offs. En dus is er misschien toch wel opnieuw een beetje druk op de ketel bij de Buffalo's?

KAA Gent neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen KV Mechelen. Daar winnen en de kloof wordt opnieuw vier punten, maar toch: het zal een beetje gewrongen hebben hoe het voetbalweekend zich ontwikkelde afgelopen weekend.

Julien De Sart gaf ootmoedig toe dat hij meer had willen brengen als kapitein dan dat hij bracht op bezoek bij OH Leuven. "Maar we staan nog altijd aan de leiding, met een puntje voorsprong op KV Mechelen", aldus De Sart in Het Nieuwsblad.

Zijn coach merkte op dat Mechelen al twee thuiswedstrijden speelde en Gent nog maar eentje, waardoor het pas na dit weekend opnieuw een beetje in evenwich is. "We hebben nog een thuismatch tegen Mechelen voor de boeg."

Julien De Sart zag de rode kaart in Mechelen - Westerlo

Mogelijk dat ook de arbitrage een belangrijke rol zal spelen de komende weken. Ook daarover had De Sart wel wat te zeggen, want dit seizoen is Gent er al een paar keer bekaaid vanaf gekomen. En ook wat in andere wedstrijden voorvalt kan daarbij van tel zijn.

"Of ik die rode kaart zag in het duel tussen Malinwa en Westerlo? Ja, ik bekeek die beelden, maar ga er niet veel over zeggen. Het was inderdaad een sleutelmoment, maar dit seizoen hebben we zulke fases al vaker gezien door toedoen van de refs. Je weet wel wat ik bedoel…"