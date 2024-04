Supporters van Union SG slaan alarm: "De toekomst van onze club is in gevaar"

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Het Joseph Marienstadion in Vorst is een echt monument van de sportieve en architecturale geschiedenis van Brussel. Toch is de kans realistisch dat Union SG het stadion vroeger dan later zal gaan verlaten. De fans mobiliseren zich nu.

De spectaculaire sportieve groei van Union Saint-Gilloise is er eentje die de supporters van Union uiteraard ook toejuichen. Maar het brengt toch ook wel wat twijfels en mogelijke problemen met zich mee naar de toekomst toe;

Zo is er het vraagstuk van het voetbalstadion in Vorst. Het Dudenpark maakt al generaties deel uit van de Brusselse folklore, maar wordt steeds minder geschikt om een club te huisvesten. En zeker nu Union SG niet langer een club uit 1B is.

Trein der traagheid zorgt voor problemen

Meer zelfs: Union is een echte topclub in België aan het worden. En dat brengt ook de nodige issues met zich mee. De voorbije jaren moest worden uitgeweken naar het Lotto Park om Europees te spelen. En wat wordt het in de toekomst?

Als ook Anderlecht Europees speelt, dan wordt het mogelijk een tripje naar het Koning Boudewijnstadion. Maar eerstdaags is de echte oplossing een nieuw stadion. "We weten dat onze toekomst elders zal worden opgebouwd", beseffen de supporters in een statement.

⚠️ | Allez l'équipe, on partage en masse



Quitter le Marien est difficile mais nécessaire si on veut que l'Union continue de grandir comme elle le fait depuis plusieurs années



L'ancrage de l'Union est à Bruxelles et doit le rester !



Allez l'Union ! ?? pic.twitter.com/o3pYXrcQ28 — Chapeau Jaune (@ChapoJaune1897) April 16, 2024

"Er is een oplossing, maar het is duidelijk dat de maanden voorbijgaan en de vooruitzichten op een duurzame oplossing bijna nihil zijn. En dat baart ons zorgen", schrijft de supportersvereniging. "Onze politieke besluitvormers moeten handelen."

"Dit is geen gril van enthousiaste supporters, dit gaat om een erfgoed dat behouden moet blijven. Zonder nieuw stadion is de toekomst van Union in gevaar. Het is nog niet te laat, maar ...", klinkt het nog. De trein der traagheid baart dus zorgen.