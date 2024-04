Waals televisiecommentator schetst geen fraai beeld van Nicky Hayen

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge leeft opnieuw. In enkele wedstrijden tijd heeft Nicky Hayen blauwzwart weer helemaal gereanimeerd.

Ook al was het niet met het beste voetbal, Club Brugge hakte Royal Antwerp FC vorig weekend vakkundig in de pan en won met duidelijke cijfers.

Bij Sudinfo geeft Waalse televisiecommentator Marc Delire echter geen fraai beeld van de veranderingen die Club Brugge onderging. Het was volgens hem vooral het gekkenhuis in de tribune die het verschil maakte.

“Vanaken vatte het mooi samen in het interview na de wedstrijd met wat hij niet zei”, klinkt het. “Op de vraag wat Nicky Hayen het team heeft gebracht, antwoordde hij ‘een beetje duidelijkheid, en nu loopt alles gesmeerd’.”

Club Brugge zou ook zonder trainer goed draaien

Volgens Delire heeft Club Brugge op dit moment gewoon heel veel geluk en haalt het daardoor de resultaten die het nu haalt. De inbreng van de opvolger van Ronny Deila wil hij dan ook heel hard minimaliseren.

“Nu ik de laatste weken een paar keer commentaar heb gegeven op Club Brugge, vind ik dat Hayen veel show opvoert rond het veld, hij is nerveus ook al heeft hij niets te verliezen. Je krijgt de indruk dat Brugge zonder coach net zo goed had gewerkt”, is zijn harde verdict.