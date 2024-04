🎥 Analisten laten zich uit over cruciale fase en Rode Duivel: "Aan de bal de beste in België, maar hij moet beter leren verdedigen"

Zeno Debast kreeg tegen Union SG twee keer geel en dus rood én bovendien ook een strafschop tegen op aangeven van de VAR. Achteraf was daar heel wat om te doen, met toch wel wisselende meningen.

Diverse analisten lieten zich uit over de zaak en of het al dan niet een gele kaart en een strafschop was die Debast moest tegenkrijgen. Ook ref Erik Lambrechts kwam zich op maandag in 'Under Review' verdedigen in het debat.

In Extra Time ging het ook over de situatie. "Het is geen slag, het is eerder een zetten tegen een speler. Dat zie je heel vaak bij jonge spelers", aldus Wesley Sonck in zijn analyse. "Maar je geeft voer om naar de beelden te gaan kijken."

De analist gaf ook nog wat beelden mee uit het verleden, toen Debast een keertje hetzelfde tegenkwam bij het wegzetten van een aanvaller in een jeugdinterland tegen Portugal met de Belgische beloften op het EK tegen Georgië. "Dat was ook geen slag, maar soms is je zetten genoeg."

Zeno Debast moet beter worden in het pure verdedigen volgens Franky Van der Elst

Franky Van der Elst liet zich ook uit over de zaak: "In dat soort zaken moet Debast gewoon verbeteren. Zijn eerste gele kaart met Amoura was ook al zo'n foutje dat eruit moet. Aan de bal is hij voor mij de beste verdediger in België, gezien zijn leeftijd."

"Hij is heel soepel en heel sterk. Maar in het pure verdedigen moet hij nog verbeteren. Dat gaat echt nog beter moeten", analyseert hij dat er toch iets te veel hetzelfde soort foutjes in het spel van de jonge Belg kruifpen.