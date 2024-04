🎥 De terugkeer van de koning: Heerlijke beelden van Dries Mertens en zijn zoontje in Napels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dries Mertens was woensdag in Napels. Een bezoek dat de Napolitanen vervulde met nostalgie.

Toen hij in 2013 overkwam van PSV had Dries Mertens geen idee dat hij meer dan tien jaar later zou terugkeren als topscorer aller tijden van Napoli.

De 148 doelpunten van de Rode Duivel in het Napolitaanse shirt hebben van hem een echte legende gemaakt. En de liefde is wederzijds: Mertens heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij zich thuis voelt aan de voet van de Vesuvius.

En bij hem blijft het niet bij loze woorden: vandaag heeft hij er een dag voor uitgetrokken om de Napolitanen te ontmoeten die hem na aan het hart liggen en de plaatsen die hij nog niet zo lang geleden bezocht.

Vergezeld van zijn zoontje Ciro werd hij gespot op het strand, maar ook in het trainingscentrum van Napoli om zijn voormalige ploeggenoten gedag te zeggen.

Dries Mertens verovert ook de harten van de Galatasaray-fans, maar het zal moeilijk zijn om opnieuw een band op te bouwen met een hele stad zoals hij deed bij Napoli.