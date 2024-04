Deze Challenger Pro League-club moet nog een laatste keer alles geven om kans te maken op een promotie naar de JPL: "We zijn er zo dichtbij"

Patro Eisden Maasmechelen verloor afgelopen weekend van KV Oostende. Een flinke klap met het oog op promotie, maar er is nog niets verloren.

Patro Eisden kwam als nieuwe club in de competitie en deed het dit seizoen al bijzonder goed. De Limburgers draaien al langere tijd bovenaan mee.

Iets waar meteen voor getekend werd voor dit seizoen, al heerst er ook een zuur gevoel na de nederlaag van afgelopen weekend. "We wisten in het begin van het seizoen al dat we absoluut het maximum eruit wilden halen", vertelde Patro-verdediger Simon Bammens bij ons.

"Maar natuurlijk, we zijn nieuw in deze reeks. We wilden ons eerst verzekeren van het behoud. Halverwege het seizoen werd duidelijk dat we kunnen meedraaien bovenaan."

"De versterkingen hebben ook aangetoond dat we meer wilden. We zijn er ongelooflijk dichtbij. Nu zullen we tot de allerlaatste seconde knokken om erbij te blijven. Alles is mogelijk, dat weten we. Dit is gewoon even een opdoffer, maar we blijven gaan", gaat Bammens verder.

Tegen KV Oostende kreeg de neutrale supporter heel wat spektakel te zien. Uiteindelijk liep het niet zoals verwacht voor Patro, waar ze het niet allemaal eens zullen zijn geweest met beslissingen van de arbitrage.

"Het was een heel speciale wedstrijd. We komen heel goed weg in het begin met de strafschop die niet wordt omgezet. Pech, geluk... Uiteindelijk weten we dat je zoiets zelf moet afdwingen", besluit Bammens.

Vrijdag neemt Patro het nog op tegen kampioen Beerschot. Hier kunnen de Limburgers hun plaats in de top zes veilig stellen.