Klare taal over de rode kaart van Zeno Debast: "Niets kan dat rechtvaardigen"

Zeno Debast kreeg afgelopen weekend een tweede gele kaart voor het geven van een elleboogstoot aan Gustaf Nilsson. Ex-ref Alexandre Boucaut is duidelijk over het voorval.

Er is veel gezegd en geschreven over de uitsluiting van Zeno Debast tegen Union SG. De speler van Anderlecht kreeg al een waarschuwing, maar deelde opnieuw een elleboogstoot uit. Na tussenkomst van de VAR kreeg hij een tweede gele kaart.

Tot grote woede van de supporters van RSC Anderlecht. Erik Lambrechts mocht zijn beslissing uitleggen in Under Review en volgens ex-scheidsrechter Alexandre Boucaut had hij het volledig bij het rechte eind.

“Ik weet dat sommige mensen het er niet mee eens zijn, maar wat mij betreft waren de tussenkomst van de VAR en de uiteindelijke beslissing volledig correct”, klonk het in La Tribune.

Bloed beïnvloedt beslissing van VAR

“Ik heb geen enkel bewijs dat de elleboog in het gezicht van de tegenstander terechtkomt. Maar er is wel de beweging. Als hij op een duw reageert met een elleboog, neemt hij een enorm risico.”

Volgens sommigen was het feit dat Nilsson bloedde een factor die de beslissing van de VAR beïnvloedde en daar is Boucaut het helemaal mee eens.

“Als er bloed is, moet er iets gebeurd zijn. Het had een ongeluk kunnen zijn, maar dat is hier niet het geval”, is zijn oordeel heel erg duidelijk.