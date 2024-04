'Sprake van intimidatie: Anderlecht verliest proces'

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de schade-eis van voetbalclub RSC Anderlecht tegen journalist Jan Hauspie afgewezen. Daarmee haalt Hauspie zijn slag thuis, in het vonnis staat onder meer dat er wel degelijk minstens deels sprake lijkt van intimidatie.

Anderlecht had voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel een schadevergoeding van 50.000 euro geëist van HUMO-journalist Jan Hauspie. Die schreef een artikel met anonieme getuigen waar de top van paars-wit bijzonder slecht uitkwam. Vooral voorzitter Wouter Vandenhaute werd erin geviseerd.

Volgens Anderlecht staat het stuk vol onwaarheden, was het ongenuanceerd en onnodig kwetsend. Het gaat hierbij om het artikel 'Mauve Malaise' in HUMO. Op basis van anonieme getuigen schetste Hauspie een ontluisterend beeld van de dagelijkse werking bij de club.

© photonews

Anderlecht gaf aan dat het hierdoor schade had geleden. De verdediging van Hauspie was erop gebaseerd dat er geen gronden waren om te bewijzen dat Anderlecht schade had geleden én dat de claim er vooral zou gekomen zijn om de journalist te intimideren.

Nu gaat de rechtbank daar volgens Het Nieuwsblad in mee. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de schade-eis van voetbalclub RSC Anderlecht tegen journalist Jan Hauspie dan ook simpelweg afgewezen.

Anderlecht verliest proces tegen Hauspie

“Sprekend in dit verband is onder meer de gratuite wijze waarop Anderlecht poneert dat zij als gevolg van de publicatie van het bewuste artikel, materieel verliezen zou hebben geleden onder de vorm van een verlies aan ‘opvallend en abnormaal veel sponsors’ en ‘opvallend veel jonge spelers’, zonder voor deze nochtans eenvoudig te verifiëren bewering ook maar het minste bewijsstuk voor te leggen."

"Doch evenzeer zonder zich daardoor te laten tegenhouden om in één adem haar schade op dit punt dan maar even summier als laconiek te begroten op een bedrag van ‘ex aequo et bono’ 25.000 euro", staat er te lezen volgens de krant in het vonnis.