Dirk Kuyt spreekt wel heel klare taal over toekomst bij Beerschot en heeft duidelijke boodschap voor bestuur

Beerschot werd afgelopen weekend kampioen in de Challenger Pro League. Na een bewogen seizoen kon de club eindelijk vieren.

Coach Dirk Kuyt heeft veel bijgedragen aan het succes van de club dit seizoen. De Nederlandse coach kwam eind 2023 aan bij Beerschot nadat Andreas Wieland besloot om te vertrekken.

Uiteindelijk tekende Kuyt een contract tot aan het einde van dit seizoen. Maar heeft hij na het succes van dit seizoen al beslist of er nog een jaartje bijkomt?

"Ik heb zeker de intentie om te blijven", is hij zeer duidelijk bij Het Laatste Nieuws. "En de club geeft mij het gevoel dat ze graag willen dat ik hier blijf. Maar dan moeten de voorwaarden goed zijn."

"Beerschot verdient het om een stabiele club in 1A te zijn. In 1B haalden we met beperkte middelen het maximum eruit. Maar als coach ben ik ook geen tovenaar."

Kuyt stelt duidelijke eisen aan de club. "Voor 1A moet de infrastructuur van de oefenvelden verbeteren. Wij hebben de afgelopen maanden niet altijd hier kunnen trainen omdat de velden onder water stonden."

"En voor de kern wil ik de kwaliteit die we hebben behouden en kwaliteit in de breedte bijhalen. Ik hou die gesprekken liever intern, maar versterking is realistisch. Wie nu investeert in deze kern, kan zijn geld wel eens verdubbelen. Qua potentieel zit in deze club alles", besluit de Nederlander.