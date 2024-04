Mannaert kwam sinds zijn vertrek bij Club Brugge het één en ander te weten: "Daar wordt het deze zomer nog gekker!"

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Saoedi-Arabië is anno 2024 het walhalla voor profvoetballers die veel geld willen verdienen. Vincent Mannaert weet echter wat er achter de schermen gebeurd in de steenrijke staat. "Het wordt nog gekker."

Officieel is Vincent Mannaert nog (afscheidnemend) manager van Club Brugge, maar het operationele werk heeft hij al eventjes doorgegeven. De voorbije maanden nam Mannaert dan ook de tijd om te reizen en zijn voetbalhorizon te verruimen.

Zo kijkt ook Mannaert met grote ogen naar wat er allemaal aan het gebeuren is in Saoedi-Arabië. "Eén van mijn contacten liet me weten dat de Saoedische overheid komende zomer al de volgende stap wil zetten. Ze hebben de voorbije tijd de grote namen naar de topclubs gelokt."

© photonews

"Nu is het de bedoeling om de andere clubs en steden te bedienen", aldus Mannaert in Het Laatste Nieuws. "Op die manier zal de volledige competitie profiteren en sterker worden. Hun komende zomermercato wordt nog gekker dan hetgeen we al gezien hebben."

De (voormalige) manager van blauw-zwart doet dan ook een voorspelling. "Ik ben er zeker van dat de Saoedische clubs en de clubs uit de Amerikaanse MLS op korte termijn deel zullen uitmaken van één of andere internationale clubcompetitie."

Wat is de uiteindelijke ambitie van de clubs uit Saoedi-Arabië?

"Het grote WK voor clubs van volgend jaar is wellicht de eerste stap", besluit Mannaert. "Of ik dat jammer vind? Ik beschouw mezelf als een voetbalnostalgicus, maar over tien jaar ziet de voetbalwereld er helemaal anders uit. Innovatie en evolutie hoeven niet slecht te zijn, maar dat hangt natuurlijk af van de concrete invulling."