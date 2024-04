Meer details lekken uit over nieuwe tribune Antwerp: 'Tegen dan al in gebruik'

Vanmorgen raakte bekend dat Paul Gheysens versneld werk maakt van een nieuwe tribune op de Bosuil. Ondertussen zijn er ook meer details bekend.

Volgens Het Laatste Nieuws, dat bronnen heeft binnen en rond de club, zal de nieuwe tribune in gebruik genomen worden tegen de play-offs van het seizoen 2024-2025.

De legendarische tribune II zou vervangen worden door een tijdelijke overdekte tribune die minstens 5.000 extra plaatsen moet tellen. Al wordt er nog onderzocht of de capaciteit zelfs naar 7.000 kan opgetrokken worden.

Dat zou ervoor zorgen dat The Great Old de volgende play-offs van de Jupiler Pro League kan spelen met minstens 21.000 toeschouwers op de Bosuil. Dat vormt geen enkel probleem met de huidige overeenkomst die er is met de familie Mintjens over de grond.

Nieuwe sponsors

Dat Gheysens een nieuwe tribune wil neerpoten op de Bosuil toont andermaal dat het zijn bedoeling niet is om de club van de hand te doen. De middelen die binnengehaald worden met de verkoop van enkele spelers zouden ook naar de club gaan en niet naar de tribune.

Bovendien, zo voegt de krant er nog aan toe, zouden er extra sponsors binnengehaald worden. Het zou gaan om verschillende grote bedrijven, waardoor de club volgend jaar zonder transfers volledig zelfbedruipend zou zijn.