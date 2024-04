'Slachtoffer' El Ouahdi zegt of Vertonghen rode kaart moest krijgen voor natrappen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jan Vertonghen verloor even zijn cool afgelopen weekend tegen KRC Genk. Hij deelde een venijnige trap uit aan Zakaria El Ouahdi.

Het was op slag van rust dat Vertonghen bij een bal die buitenrolde een lelijke fout maakte op El Ouahdi. Daarvoor had hij geel moeten krijgen, al was een rode kaart ook mogelijk geweest.

In Extra Time werd El Ouahdi gevraagd of Vertonghen na de rust nog op het veld had mogen staan na de fout die hij maakte. “Ja, hij mocht nog op het veld staan”, gaf de Genkenaar aan.

Vertonghen stak tijdens het naar binnengaan zijn hand uit, maar daarvan moest El Ouahdi op dat moment helemaal niet weten.

“Het feit dat Vertonghen vanaf de eerste minuut uitgefloten werd, speelde toch mee op dat moment”, zag Gunther Schepens als mogelijke reden, ook het opstootje met Bonsu Baah van even geleden in het achterhoofd.

“Het was wel een venijnig foutje, hé”, ging Gert Verheyen verder. “Ik heb - bij wijze van spreken - nog liever een keiharde schop, dan zoiets. Een gele kaart was dus wel op zijn plaats geweest.”

Toch kwam Vertonghen er zonder kaart vanaf. “Speelde hier dan mee dat hij toch wat overwicht heeft bij de scheidsrechters in België, zoals we eerder al gezien hebben?”, vroeg Filip Joos af.

“Ach, als hij een gele kaart had gekregen, dan had hij dat gewoon geaccepteerd, hoor”, sloot Youri Mulder het hoofdstuk af.