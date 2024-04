Domenico Tedesco is het alternatief, Mark van Bommel het hoofdtarget van topclub: reactie van Nederlander

De toekomst van Mark Van Bommel bij Antwerp is nog heel onzeker. Er ligt alvast een Europese topclub op de loer, al wil hij zelf nog niet al te veel zeggen over de zaak. En ook bondscoach Domenico Tedesco staat op de shortlist.

Wat Van Bommel met Antwerp allemaal bereikt heeft, wordt duidelijk ook in het buitenland gezien. Volgens Tuttosport zou AC Milan geïnteresseerd zijn in de coach van Royal Antwerp FC, al is hij niet de enige kandidaat.

Stefano Pioli zal naar alle waarschijnlijkheid sowieso geen coach meer zijn van AC Milan volgend seizoen. Mark Van Bommel zou dus een kandidaat zijn om hem te vervangen en voor Zlatan Ibrahimovic een topkandidaat.

© photonews

Zlatan Ibrahimovic is momenteel aan de slag als adviseur is bij de Milanezen en zou hoog oplopen met Mark van Bommel. Die heeft op een persconferentie de aandacht van Milan weten weg te wuiven. Hij wil zich sowieso eerst focussen op Antwerp.

Tedesco een concurrent

De komende zes speeldagen staat er met The Great Old nog heel wat op het spel in de strijd om Europees voetbal. Bij Milan zelf hebben ze ook andere opties, want er is meer dan enkel aandacht voor Mark van Bommel.

Zo is er ook ene Domenico Tedesco, de bondscoach van de Rode Duivels. Hij verlengde onlangs nog zijn contract bij de Belgische nationale ploeg tot 2026, maar zou dus ook weggekocht kunnen worden door de Italianen.