'De man van 10 miljoen' waar de Duivels straks voor moeten oppassen: te introvert bij Anderlecht, godenstatus in eigen land

Nicolae Stanciu heeft de mooiste goal van het EK tot nu toe gescoord. Een perfecte trap in de winkelhaak. De Roemeen is altijd al een stylist geweest, maar bij Anderlecht kwam het er nooit echt uit, ondanks dat hij 10 miljoen had gekost. Een prijskaartje dat als een hakbijl boven zijn hoofd hing.

Stanciu zijn periode in België werd gedomineerd door kritiek en hoongelach. Bij de concurrenten ging al snel het liedje van Samson en Gert rond: "Wat zou je doen met 10 miljoen?" De transfer achtervolgde de toenmalige Anderlecht-top heel lang, want hij kon makkelijk een flop genoemd worden.

Introverte jongen, weggedrukt door Hanni

Stanciu kon nooit aarden in Brussel, waar hij van de club een appartement aan de Louisalaan gekregen had. Zijn vriendin reisde pas later af en hij kwijnde er weg. De luxe was niet aan hem besteed, want hij kwam uit een arme streek in Roemenië. In Alba Lulia, het dorp waar hij geboren werd, waren er zelfs mensen die al tien jaar hun chauffage niet hadden aangezet uit schrik voor de kosten.

De bescheiden jongen kwam in een kleedkamer vol spelers die niet echt last hadden van bescheidenheid. Stanciu ging liever in een hoekje zitten. Sofiane Hanni, zijn grote concurrent als 10, was wel een man met een luide stem en Stanciu werd steeds stiller binnen de spelersgroep.

Waarom Anderlecht dan zoveel betaalde? Zijn intrinsieke kwaliteiten waren onmiskenbaar en aan dat introverte zouden ze wel kunnen werken... dachten ze. Niets was minder waar. Steaua Boekarest, waar hij werd weggehaald, stond toen al onder leiding van de steenrijke eigenaar George Becali (geschat vermogen 3 miljard).

Becali en... de bloedmooie Anamaria Prodan

De Anderlecht-delegatie vertelde achteraf zwaar onder de indruk te zijn geweest van het kasteel waarin ze ontvangen werden. Luxe, persoonlijke beveiliging, grandeur... Onderhandelen met Becali was onmogelijk. De man wou om en bij de 7,5 miljoen plus bonussen en geen cent minder. Uiteindelijk kwam dat op 9,8 miljoen terecht.

En dan waren er nog de persoonlijke eisen van Stanciu. Alhoewel, persoonlijk... Het was zijn makelaar, Anamaria Prodan, die de gesprekken voerde. Een bloedmooie vrouw die er zich ook naar kleedde, maar een keiharde onderhandelaarster was.

Ook zijn loon was niet van de poes. Prodan schermde immers met interesse van Fenerbahçe. Ze sleepte het onderste uit de kan, wat ze later ook deed bij zijn transfers naar Al-Ahli in Saoedi-Arabië en WH Three Towers in China. Naar die laatste ploeg wou hij zelf trouwens niet naartoe, maar Prodan overhaalde hem met de bewering dat hij nooit in zijn carrière nog meer geld zou verdienen.

Prodan voerde alle gesprekken en Stanciu zat er gewoon bij voor spek en bonen. Bij Anderlecht kreeg Stanciu wel het gezelschap van landgenoot Chipciu en dat maakte het wat makkelijker voor hem. Uiteindelijk werd hij er kampioen en scoorde hij 9 keer en gaf 10 assists in 53 matchen.

Anderlecht verkocht hem later aan Slavia Praag en leed uiteraard een verlies, maar kon dat nog beperken. Tot de dag van vandaag herinnert iedereen in België hem echter nog altijd aan de hand van die transfersom en niet voor zijn voetballende kwaliteiten.

Dat hij die nog steeds heeft, bewees hij maandag tegen Oekraïne. Hij legde daarmee de basis voor de eerste zege van Roemenië op het EK in 24 jaar. En de grootste zege ooit voor het land op een eindtoernooi. De Rode Duivels zullen voor hem toch op hun hoede moeten zijn...