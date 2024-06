De toekomst is aan de jeugd in ons elftal van speeldag 1 op het EK - met ook een ex-speler van Anderlecht (en het is niet Stanciu!)

Net als in de Jupiler Pro League zijn we ook tijdens het EK in Duitsland van alle wedstrijden op de hoogte. We volgen de Rode Duivels op de voet en kijken ook naar de andere wedstrijden ter plaatse. Samen zoeken we voor jullie naar de ultieme beste spelers ook tijdens dit EK.

Doelman In doel had Unai Simon van Spanje gekund voor zijn clean sheet tegen Kroatië, maar we kiezen toch voor Bart Verbruggen. De ex-speler van RSC Anderlecht speelde een prima wedstrijd en hield zijn team zo in de wedstrijd tegen Polen. Weghorst deed daarna de rest. Verdediging Ook van belang in de 2-1 overwinning van zijn team tegen de Polen was Nathan Aké. Hij gaf een prima assist voor de gelijkmaker en bediende uiteindelijk ook Weghorst op weg naar de winning goal. Carvajal was de beste verdediger bij Spanje én scoorde, hetzelfde kan gezegd worden van Bastoni bij Italië. Middenveld Op het middenveld was het wel héél druk. Zo druk dat we uiteindelijk moeten kiezen voor een systeem zonder echte diepe spits, aangezien er heel veel infiltrerende spelers waren die we niet naast ons kunnen neerleggen. © photonews Jude Bellingham deed het voor Engeland, terwijl Jamal Musiala een gesel was voor Schotland. Ook Fabian Ruiz, Nicolae Stanciu en Toni Kroos verdienden een plaatsje, maar moeten het afleggen tegen de geweldig scorende Güler en de twee controleurs Kanté en Lobotka - daar hebben ze bij de Rode Duivels nog nachtmerries van. Flankspelers Geen echte diepe spits dus, maar wel twee flankspelers die in ons team komen. Chiesa (Italië) of Man (Roemenië) hadden zeker gekund, maar het piepjonge woelwater Lamal en de scorende én assistgevende Aebischer halen het uiteindelijk. © AVL