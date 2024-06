Geen Club Brugge of Genk: 'Van Nistelrooy op weg naar tweedeklasser'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ruud van Nistelrooy werd de voorbije maanden aan enkele Belgische clubs verbonden. Maar uiteindelijk komt hij op een totaal andere werkplek terecht.

Ruud van Nistelrooy werd genoemd als mogelijke trainer van Club Brugge en KRC Genk volgend seizoen, maar met Nicky Hayen en Thorsten Fink hebben beide clubs al een oplossing gevonden voor de nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League.

De voormalige spits is volgens de Nederlandse krant De Telegraaf bijna helemaal rond met Burnley. De Engelse ploeg is opnieuw een tweedeklasser na de degradatie uit de Premier League.

Ze zagen Vincent Kompany vertrekken richting Bayern München. Die deal leverde de Engelse club een dikke 10 miljoen euro op. Van Nistelrooy had geen club op dit moment, waardoor hij zonder extra kosten binnengehaald wordt.

Van Nistelrooy zou bij Burnley een meerjarig contract tekenen. Zijn populariteit is in Engeland nog altijd bijzonder groot, waardoor de fans hem met open armen zullen ontvangen.

De opdracht lijkt ook simpel, net als die voor Vincent Kompany was. Meteen proberen te promoveren richting de Premier League. In 2023 stapte Van Nistelrooy op bij PSV Eindhoven, ook al had hij een contract tot 2025.