Nog twee steden willen voetbalbond uit nood helpen, maar andere piste lijkt logischer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

België-Israël wordt niet in Brussel gespeeld. Ook Leuven heeft al laten weten dat de interland er niet kan doorgaan.

De Rode Duivels spelen op vrijdag 6 september voor de Nations League tegen Israël, maar voorlopig weet de voetbalbond nog niet waar de match gespeeld zal worden.

Door de oorlog in Gaza was al beslist dat de wedstrijd zonder publiek afgewerkt zou worden. Stad Brussel heeft echter laten weten dat de match daar niet gespeeld mag worden, wegens te zware belasting voor de politie.

Leuven leek een oplossing, maar ook zei gaven een njet. Volgens Het Laatste Nieuws blijven enkel de Bosuil in Antwerpen en het Jan Breydelstadion in Brugge over als mogelijke alternatieven om de wedstrijd te spelen.

“Als de vraag komt, moet ik uiteraard samenzitten met de politie om te zien hoe zij het risico inschatten”, aldus Brugs burgemeester Dirk De fauw. “Bovendien is Jan Breydel niet meer het modernste en ook niet het grootste stadion van ons land én spelen komend seizoen de twee Brugse ploegen Europees voetbal.”

“Dat zal onze politiediensten sowieso al onder druk zetten. We zeggen niet bij voorbaat 'nee' tegen België-Israël in Brugge, zeker als blijkt dat het noodzakelijk zou zijn. En misschien is er tegen dan al meer uitzicht op vrede. Maar zoals gezegd: de situatie moet nog grondig onderzocht worden áls de vraag komt.”

De kans is echter groter dat de voetbalbond uitwijkt naar een stadion in het buitenland, al is dat niet het scenario dat de voetbalbond het liefst op tafel legt.