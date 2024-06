Het tussenseizoen belooft lang te duren: Ivan Leko al woedend op de directie van Standard

De toekomst van Standard is nog steeds omgeven met tal van vraagtekens. En dat heeft invloed op het personeel.

Standard heeft rustiger periodes gekend: bij de terugkeer van de kern was de club nog steeds op zoek naar een overnemer en was het deze zomer verboden om transfers te doen (een verbod dat inmiddels opgeheven is door de licentiecommissie).

Aan de kant van de supporters is er duidelijk gemor: de Ultras Inferno, de PHK en de Hell Side hebben een verklaring uitgegeven waarin ze onmiddellijk het vertrek van Pierre Locht en Jean-Michel Javaux eisen. Hoewel beide mannen hun ontslag hebben aangeboden, zijn ze nog steeds aan de macht.

Het verzet gaat door op alle niveaus bij Standard

En het is niet alleen in de tribunes dat de sfeer somber is. Volgens informatie van de RTBF is de sfeer in de ploeg op zijn dieptepunt.

Ivan Leko zou zelfs woedend zijn geworden toen hij hoorde dat een deel van zijn medisch personeel werd ontslagen. Aan het begin van de maand vertrokken dokter Bertrand Vanden Bulck en de twee iconische kinesitherapeuten van de club, Ludovic Depreter en Julien Detaille.

Het geduld van Leko leek de afgelopen maanden al op de proef te zijn gesteld, en dit nieuwe incident zal zijn toekomst in Sclessin zeker niet rustiger maken.