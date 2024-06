'Duitse, Franse en Engelse topclubs willen sterkhouder Jupiler Pro League, probleem met ploeg in polepositie?'

Het hoeft niet te verbazen als we u zeggen dat Mohamed Amoura slechts één seizoen in België te bewonderen zal zijn. De Algerijnse aanvaller van Union SG heeft zoveel indruk gemaakt dat het niet anders kon dat de clubs uit de grotere competities kwamen aankloppen.

De vraag is niet of er een ploeg Amoura zal komen wegplukken uit het Dudenpark, maar eerder welke ploeg het zal zijn en wanneer. De 24-jarige topschutter van Union SG heeft een geweldig seizoen achter de rug namelijk.

Wolfsburg was een maand geleden al de eerste ploeg die zich roerde voor de speler die goed was voor 23 goals en 8 assists voor Union. Hij zou meer dan 20 miljoen euro moeten opbrengen voor Union Saint-Gilloise.

Ondertussen hebben ook andere Duitse teams, maar ook Lille en nog meer Franse teams en ook een aantal Engelse teams hem op de radar staan. Daarbij zou Brighton & Hove Albion misschien wel in polepositie liggen.

Nog geen deal

Volgens andere bronnen zouden er geen huurdeals of transfers tussen beide ploegen mogelijk zijn voor januari 2025, waardoor er mogelijk nog andere oplossingen zullen moeten worden gevonden door Union SG.

Aan interesse is er dus alvast geen gebrek, maar de vraag is of en wie hem uiteindelijk zal kunnen komen losweken in het Dudenpark. De kans dat de Brusselaars van het opbod gaan profiteren om de prijs op te drijven is groot.