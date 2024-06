'Kapitaalkrachtig Chelsea voert de forcing tegen Lazio, AC Milan, Lyon en andere gegadigden voor sterkhouder KAA Gent'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Afgelopen winter zag KAA Gent met Malick Fofana, Gift Orban én Hugo Cuypers heel wat kwaliteit vertrekken. Mogelijk volgen er ook aankomende zomer opnieuw een aantal uitgaande transfers. Het mag niet worden uitgesloten in ieder geval.

Archie Brown werd vorige maand 22 jaar, maar de Engelse flankverdediger zit zeker nog niet aan het einde van zijn mogelijkheden. Hij werd intrinsiek gehaald als centrale verdediger, maar maakte al snel indruk op de linkerflank.

Halfweg het seizoen was hij een van de sterkhouders van Gent én van de Jupiler Pro League, wat hem een nominatie opleverde in ons team halfweg de reguliere competitie. Ook zaten er de voorbije maanden heel wat scouts voor hem in de tribunes.

© photonews

Met name Chelsea was al een tijdje nadrukkelijk aan het azen op de flankverdediger van KAA Gent. Daarna roerden ook Olympique Lyon, Aston Villa en Crystal Palace zich. Allen zouden ze de jonge Engelsman willen inlijven.

Chelsea in polepositie voor Brown

Ook AC Milan en Lazio toonden ondertussen al interesse. Een opbod waar ze bij de Buffalo's kunnen van profiteren om de vraagprijs de hoogte in te jagen? Chelsea zou met dank aan Todd Boehly ondertussen in polepositie liggen.

Zij willen hem mogelijk eerst uitlenen aan Straatsburg, waardoor hij zijn terugkeer naar de Premier League dan nog een jaartje zou moeten uitstellen. Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat Brown vermoedelijk niet lang meer in de Planet Group Arena zal rondlopen.