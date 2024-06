Vanhaezebrouck stelt gerust, maar ziet ook iets bij de Duivels wat echt niet mag: "Ik heb het al honderd keer gezegd"

Hein Vanhaezebrouck is één van de analisten die met argusogen de prestaties van de Rode Duivels volgt op dit EK. Er is zeker nog een aandachtspunt, maar er is ook iets waar we ons volgens hem geen zorgen over moeten maken.

De Rode Duivels hebben een meer dan behoorlijke wedstrijd op de mat gelegd tegen de Roemenen. Vooral in aanvallend opzicht, want er werden weer enorm veel kansen gecreëerd. "Je moet de twee kanten bekijken", waarschuwt Hein Vanhaezebrouck er in de Sporza-studio voor dat er defensief toch wel wat misliep.

De voormalige trainer van de Buffalo's is daar best streng voor. Hij vreest dat dit door een andere tegenstander wel eens afgestraft zou kunnen worden en dat we dan in de penarie zitten. "Wat we weggeven, mag eigenlijk niet. Daarmee ga je jezelf in de problemen brengen tegen de betere ploegen", meent Vanhaezebrouck.

Iedereen 3 punten in groep Rode Duivels

Eerst maar even zorgen dat België tegen één van die betere ploegen mag spelen op het EK, want de Rode Duivels zijn nog altijd niet zeker van kwalificatie voor de achtste finales. Het vat als tweede in zijn poule de derde en laatste speeldag aan. Alle landen in groep E hebben drie punten en hopen dus nog op de volgende ronde.

Er wordt dus best gewonnen van Oekraïne, dat wel meer rust tussen zijn wedstrijden heeft dan België. "Ik heb het al honderd keer gezegd: drie dagen rust is eigenlijk een week rust. We speelden met Gent ook heel veel wedstrijden. Als je maar twee dagen rust hebt ben je niet 100% gerecupereerd, maar twee dagen is genoeg."