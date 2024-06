Alexander Blessin analyseert Rode Duivels: "Casteels heeft me niet verrast, maar... met die druk moet het voor hem niet makkelijk zijn"

Alexander Blessin lijkt op het punt te staan om Union te verlaten. In ieder geval is hij nog niet terug in België, want wij spraken hem in Stuttgart. "Op geruchten reageer ik nu niet, maar Union zal altijd in mijn hart zitten." Over het EK had hij wel heel wat te vertellen.

Alexander, je was er tijdens de match tegen Roemenië?

"Ja, ik was er om de ploeg te bezoeken. Met Arthur Theate ben ik heel close (de twee werkten samen bij Oostende). Arthur is als een zoon voor mij. We waren er met de hele familie tijdens de dag dat ze bezoek mochten ontvangen. We spraken met Mangala, Witsel,... Het was tof. Ze hadden ook genoeg kansen tegen Slovakije. Ik was overtuigd dat het met een paar aanpassingen beter ging lopen. België heeft vertrouwen. Ze gaan winnen tegen Oekraïne."

Je kent bondscoach Domenico Tedesco ook heel goed.

"Ja, hij komt ook uit Stuttgart en we kennen elkaar al van bij de jeugd. We hebben ook samen tien maanden de Pro Licence doorlopen, samen met Julian Nagelsmann, de Duitse bondscoach."

We merken op dat er veel ploegen de Leipzig-school aanhangen: hoge druk en snel voetbal.

"Ja, er zijn veel intense matchen. De teams die niet de grootste individuele kwaliteiten hebben, vechten enorm. Kijk naar die eerste match van Turkije. En Georgië en Albanië... Er is enorm veel atletisch vermogen en een goeie mentaliteit. Ze pakken het anders aan dan de grote teams. Kleinere teams met een goed matchplan en intensiteit zijn tof, dat maakt het leuk om naar te kijken."

Of zoals Slovakije, die België klopten in de eerste match.

"Ja, maar je moet daar normaal twee goals tegen maken in de beginfase en dan loopt het wel. Maar door die tegengoal moesten ze de knop opnieuw omdraaien en dat is moeilijk. Ze hadden genoeg kansen, maar ik vond dat ze op het einde nerveus werden. Als je wil winnen, moet je de normale dingen goed doen."

Welke Belg heeft al indruk gemaakt op jou?

"Doku was de eerste match ongelukkig, maar de tweede beter. Tielemans was heel goed tegen Roemenië. Hij brengt power in het team. Casteels was erg goed om eerlijk te zijn. Niet dat het me verraste, maar het geeft een goed gevoel als je een keeper hebt die punten pakt. Als je Courtois dan thuis laat, dat is niet makkelijk voor die jongen met die druk. Het is goed dat hij nu zo presteert en er niet over Courtois gesproken wordt."

Wat denk je dat er aan de hand is met Openda? Hij scoorde aan de lopende band in Duitsland, maar bij de nationale ploeg lijkt het niet te lukken.

"Hij komt ook van de bank hé. En als hij invalt, verandert de stijl van het spel ook hé. Hij creëerde toch kansen. En die handsbal was onnozel. De bal verandert niet eens van richting. Ok, de regels zijn er, maar toch... België moet gelukkig zijn met zo'n speler. Hij brengt toch iets anders, iets fris, als hij van de bank komt."

Had je niet verwacht dat Alessio Castro-Montes er ging bij zijn na zijn goed seizoen en de blessure van Meunier?

"Ik kruiste mijn vingers toen ik de preselectie zag. Hij had het verdiend. Welke spelers heb je nog op zijn positie? Maar er zijn nog veel spelers die verdienden op het EK te zijn. Ik zeg nooit wat de coach had moeten doen. En ik denk dat hij zich wel geamuseerd heeft op vakantie. (lacht) Hij genoot van zijn huwelijk en zijn huwelijksreis in Hawaï."

Ben jij fan van al die technologie van VAR en andere dingen?

"De kleine teen van Lukaku stond buitenspel, dat is crazy. Als je duidelijke regels hebt en het beslissingsproces gaat snel, dan heb ik er geen probleem mee. Maar als je niet de juiste software hebt, dan is het wel een probleem voor mij. Zoals in België dus. Dan moet je andere oplossingen zoeken. Sta je één centimeter buitenspel en de regels en de technologie zijn op elkaar afgestemd, dan is het zo."

Je had het wel al over die handsbal van Openda.

"Ja, die chip in de bal. We hebben er veel over gesproken in de Bunfdesliga over wat nu handsbal is of niet, ook in de JPL. Het belangrijkste voor mij zijn altijd de regels; als die duidelijk zijn en er is consistentie, dan is het ok. In de ene match is het een handsbal en in de andere niet, dat is een probleem."

Wie wordt Europees kampioen?

"Op dit moment zeg ik Spanje en dan zullen we zien in de volgende rondes welk team een speciale boost krijgt. De bonus zit altijd bij Duitsland dat thuis speelt, maar er is zo ook druk, het kan ook zwaar zijn met de druk. Dat kan dus ook negatieve energie geven."

Is België bij de schaduwfavorieten?

"België heeft in twee-drie situaties ook geluk gehad tegen Roemenië. Ze zullen meer stabiliteit nodig hebben tegen de topteams. Je hebt De Bruyne en Tielemans, maar er moet ook structuur zijn op het middenveld."

Is Kevin De Bruyne de beste middenvelder ter wereld?

"Ik denk dat zijn probleem de voorbije twee-drie jaar was dat hij veel geblesseerd was. Hij is zo slim in zijn passing en hoe hij zijn ploegmaats ziet. Hij is één van de besten ja. Maar je kan niemand de beste noemen, want er zijn er twee-drie in die categorie."