Done deal: KAA Gent neemt ingrijpend besluit en neemt afscheid van drie(!) spelers

KAA Gent is aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Dat deed het onder Wouter Vrancken wel zonder drie spelers die er niet meer bij zijn. Laurent Depoitre is niet de enige waar afscheid van genomen wordt.

"Onze club heeft intussen afscheid genomen van Laurent Depoitre, Paul Nardi en Brian Agbor. Hun aflopende contracten werden niet verlengd", aldus KAA Gent op haar website over de eerste training op dinsdag.

"KAA Gent wil Laurent, Paul en Brian bedanken voor hun inzet bij de Buffalo's en wenst hen heel veel succes toe in de toekomst." Laurent Depoitre kreeg tijdens de laatste thuismatch van het seizoen al een passend afscheid.

Voor Agbor en Nardi is het een vertrek in mineur. Zeker in het geval van Paul Nardi - die dit seizoen heel lang moest revalideren na een zware blessure opgelopen tijdens een wedstrijd met de Buffalo's - is het een zure zaak.

Wouter Vrancken krijgt in zijn voorbereiding niet minder dan 31 spelers ter beschikking. In de eerste week zullen er wel maar 26 onder hen op het veld staan. Vijf internationals - Brown, Nurio, Hong, Sonko en Gudjohnsen - krijgen nog een week extra rust.

Charleroi leek even interesse te hebben in Paul Nardi, maar veranderde het geweer daarna van schouder en mikte op Théo Defourny. Mogelijk dat er nu wel andere ploegen hem gaan proberen binnen te halen.