Jesper Fredberg kent momenteel problemen: zelfde scenario als vorig seizoen dreigt voor Anderlecht

Anderlecht trekt begin juli op stage, maar met welke groep Brian Riemer dat zal doen, is momenteel nog een groot vraagteken. De kans is heel groot dat paars-wit tegen het begin van de competitie weer allesbehalve compleet zal zijn. Ook qua transfers wordt het afwachten.

Jesper Fredberg zou heel graag al een twee of drie transfers afronden, maar krijgt telkens hetzelfde antwoord: na het EK. Dat maakt het voor de CEO Sports wel niet makkelijker, want hij heeft nog heel wat werk op de plank liggen voor de stage en de competitiestart.

Jan Vertonghen zal er - wat hij ook beslist - zeker niet bij zijn die eerste weken na het EK, want hij krijgt vakantie. Dat geldt ook voor de Deense internationals. De stage zal voor hen ook al te vroeg komen. Zo blijft er al niet veel meer over.

De 'makkelijke' dossiers bleken immers niet zo eenvoudig als eerst gedacht. Thomas Delaney zijn looneisen zijn veel te hoog en het is onwaarschijnlijk dat de middenvelder terugkeert naar Brussel.

De prioriteit is Ludwig Augustinsson, maar ook zijn loon is geen spek voor de bek van Anderlecht. En dus moet hij inleveren om te kunnen blijven. De Zweedse linksachter ziet dat wel zitten, maar momenteel is er nog geen akkoord.

En ook Federico Gattoni lijkt niet meer terug te keren. De Argentijn wil meer speeltijd, maar wordt bij Anderlecht gezien als invaller. Daar heeft hij geen zin in. Geduld lijkt weer het codewoord te worden. Bij Anderlecht zijn ze er zich wel al bewust van dat de ploeg die tegen STVV de competitie zal beginnen, absoluut niet dezelfde zal zijn als die op 1 september.