Philippe Albert heeft zeer duidelijke mening over reactie van Rode Duivels en is niet mals voor Kevin De Bruyne

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De supporters van de Rode Duivels floten de spelers uit na het laatste fluitsignaal tegen Oekraïne. Daarop besloot Kevin De Bruyne naar zijn ploegmaats te gebaren dat ze naar binnen moesten gaan. Philippe Albert noemt het 'surrealistisch'.

Bij de Rode Duivels kon er maar weinig wil om te winnen gevonden worden tegen Oekraïne. De fans, die voordien door de regen naar het stadion zijn gewandeld, waren na afloop allesbehalve gelukkig over de prestatie die de spelers leverden.

"Er is genoeg om je aan te ergeren", weet Philippe Albert te vertellen bij RTBF. "De Rode Duivels lijken zich niet te realiseren hoe ontevreden hun fans zijn. Misschien moeten ze eraan herinnerd worden dat deze mensen dagen vrij hebben genomen en 's nachts reizen om hen te steunen."

"Je moet respect hebben voor de fans. Begin jaren 2000 stond dit nationale team op een dieptepunt. Er waren nog steeds fans die hen ondanks alles volgden. Er was een 'Gouden Generatie' en nu is er een talentvolle generatie. Misschien moeten ze zich realiseren dat wat ze nu al een paar weken, zo niet maanden, bieden niet goed genoeg is", gaat Albert verder.

Voor Kevin De Bruyne was hij ook niet mals. Volgens Albert heeft de kapitein niet de juiste keuze gemaakt door weg te lopen en zijn ploegmakkers mee te nemen.

"Het was surrealistisch. Een aanvoerder is de leider van het team. Op zo'n moment moet hij voor vereniging zorgen. En zelfs onder het gefluit van onze fans moet hij naar de 10-12.000 supporters toe gaan. Ze bedanken voor hun komst en hun geld dat ze hebben uitgegeven om hen te steunen. Ik vond dat heel verrassend."