Club Brugge, Genk en Antwerp azen op dezelfde JPL-speler, ook buitenlandse topclubs roeren zich

Bij STVV is er een leegloop aan de gang. Na coach Fink trokken ook Steuckers en Smets van de Kanaries naar Genk. En de Limburgers lijken nu ook een andere topspeler te gaan kwijtraken, al is de strijd daarvoor bikkelhard.

Een paar weken geleden liet Sacha Tavolieri al weten dat ook de jonge Mathias Delorge op de radar staat van heel wat topteams. Hij opperde toen de namen van KAA Gent en van Club Brugge, maar er is veel meer.

Wouter Vrancken wil Delorge graag naar Gent halen. De nieuwe coach van de Buffalo's was al fan van hem toen hij nog bij Genk zat. Ook de Genkenaars zelf zouden hem echter graag in huis willen halen, want nieuwe coach Fink kent hem ook goed uiteraard.

© photonews

Ook Club Brugge had een duidelijk plan met het jonkie en zij hebben al contact opgenomen met de entourage van de 19-jarige middenvelder. Daardoor is het Belgisch opbod tussen de drie teams alvast begonnen.

Ook AC Milan roert zich

Delorge heeft nog één jaar contract bij STVV en zijn transferwaarde wordt op 5 miljoen euro geschat door Transfermarkt. STVV kan zo al zijn goudhaantjes in één klap verliezen, maar er ook een pak rijker van worden.

Temeer er nu ook buitenlandse topclubs zich roeren voor het talent. Frankfurt en Feyenoord werden eerder al genoemd als mogelijke geïnteresseerde clubs, nu is er met AC Milan volgens Italiaanse bronnen nog een ferme kaper op de kust gekomen.