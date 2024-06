'Anderlecht is het beu en wil na eerste miljoenenbod duidelijk antwoord van sleutelspeler: vertrekken of verlengen'

Anderlecht staat ongetwijfeld voor een drukke transferzomer. De Brusselse club lijkt zeker in de defensie nog wel wat spelers te gaan kwijtspelen. En dus is het stilaan alle hens aan dek om te weten waar ze staan bij paars-wit.

Anderlecht wil ook volgend seizoen weer meedoen voor de prijzen, dat is duidelijk. Jesper Fredberg wil opnieuw uitpakken op de transfermarkt, maar wil eerst en vooral weten waar hij vooral moet gaan naar zoeken.

Al lijkt nu al een uitgemaakte zaak dat het vooral over verdedigers zal gaan. Wat Jan Vertonghen gaat doen is nog niet helemaal duidelijk, maar Zeno Debast vertrekt al sowieso naar Portugal. En ook Sardella lijkt te gaan vertrekken.

Die zou na een dikke honderd wedstrijden paars-wit kunnen gaan verlaten voor een Duits avontuur. Een eerste bod zou zelfs al zijn binnengelopen, de marktwaarde van de rechtsachter wordt geschat op zo'n vijf miljoen euro.

Volgende zomer einde contract

Het is Werder Bremen dat haar oog heeft laten vallen op de 22-jarige Killian Sardella. Zij zouden hem willen wegkapen voor iets minder dan de vooropgestelde vijf miljoen euro. Sardella zelf heeft nog niet laten weten wat hij wil doen.

En volgens La Dernière Heure dringen ze daar nu wel op aan bij Anderlecht. Het is verlengen of vertrekken, lijkt het devies. De vleugelverdediger is al sinds 2019 actief bij paars-wit, maar is in juni 2025 wel einde contract.