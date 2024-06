Franse aanvaller geeft raad aan Romelu Lukaku: "Verander niks!"

Voorafgaand aan Frankrijk-België name we contact op met verschillende bekende Franse spelers uit onze competitie. Jérémy Perbet, die al meer dan 15 jaar doelpunten maakt in onze streken, had ook advies voor Romelu Lukaku, die het moeilijk heeft.

Romelu Lukaku heeft geen geluk op dit EK. Na drie wedstrijden heeft de topscorer aller tijden van de Rode Duivels nog geen enkel geldig doelpunt gescoord. Drie afgekeurde doelpunten en een zeer moeilijke wedstrijd tegen Oekraïne.

Erger nog: de aanvaller van AS Roma werd zelfs uitgefloten door sommige supporters bij zijn vervanging, een behandeling die volgens Thomas Meunier heeft bijgedragen aan de boosheid bij de Rode Duivels en aan de beslissing om het publiek niet te groeten aan het einde van de wedstrijd.

Voor een aanvaller zoals Lukaku, die zo sterk afhankelijk is van emotie en vertrouwen, is het dringend tijd om te reageren, en de enige manier om te reageren is natuurlijk zo snel mogelijk te scoren.

Perbet heeft advies voor Lukaku

Perbet scoorde meer dan 100 doelpunten in de Belgische eerste klasse (en hij blijft doelpunten maken in Nationale 1: 12 doelpunten vorig seizoen met Winkel Sport). Hij besprak met ons de dip die Romelu Lukaku kent.

"Wat je moet doen, is terugvallen op eenvoudige dingen, niet proberen de beslissing te forceren of je spel ingewikkeld maken," begint de voormalige spits van Sporting Charleroi. "Met de mentaliteit die Romelu heeft, maak ik me geen zorgen om hem. Hij zal zeer snel scoren."

Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat "Big Rom" bekritiseerd wordt. "Hij is altijd sterk bekritiseerd, al bij Anderlecht ondanks zijn jonge leeftijd. Hij is een aanvaller die respect verdient," betreurt Perbet het feit dat zijn minpunten steeds benadruikt worden. "Het moet ook worden erkend dat hij veel pech heeft gehad in dit EK. "

En volgens de Franse aanvaller is de beste manier om... niets te veranderen. "Mijn manier om met mindere periodes om te gaan, is echt spelen alsof alles goed gaat. Eén doelpunt is genoeg om alles los te laten en dat doelpunt zal alleen vallen als je je houdt aan een routine, aan gebruikelijke bewegingen. Probeer deel te nemen aan het spel, niet gefrustreerd te raken," legt Jérémy Perbet uit.

Accepteer in het ergste geval ook dat er andere manieren zijn om van dienst te zijn. Zoals Olivier Giroud in 2018, die zelfs geen schot tussen de palen kreeg. "Ja, dat is een goed voorbeeld. Daarnaast zal een doelpuntenmaker altijd een beetje gefrustreerd zijn dat hij zelf niet scoort (lacht). Maar we zien dat Romelu impact heeft op de verdediging, ruimte creëert voor anderen, veel gewicht in de schaal legt. Zelfs als hij niet scoort, kan hij het team helpen," concludeert Perbet.