Antwerp-supporter Erik Van Looy hakt in op fans én Tedesco en heeft opvallende andere naam in gedachten als bondscoach

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels spelen op maandagavond een belangrijke wedstrijd op het EK tegen Frankrijk. Kunnen de Belgen doorstoten naar de kwartfinales of wordt de match in Düsseldorf het 'logische' eindpunt tegen grootmacht Frankrijk? Tot dusver was het nog geen toernooi om over naar huis te schrijven.

De Rode Duivels werden na de wedstrijd tegen Oekraïne uitgefloten. En daar heeft Erik Van Looy wel wat over te zeggen: "Ik was van plan om in Düsseldorf te gaan kijken, maar ik wil niet tussen die fluiters gaan staan." "Ik vind echt niet dat je zoiets doet, je ploeg uitfluiten. Ik vind niet dat het de schuld is van de spelers. Ze verloren hun eerste wedstrijd door verschillende foute keuzes van de trainers", aldus Erik Van Looy bij MidMid Meister. © photonews "Tedesco heeft mensen verkeerd gezet en heeft zaken te laat gerepareerd. Ik zag na een kwartier al dat ze van plaats moesten wisselen. Hem uitfluiten en de spelers niet? Ja, zoiets dan. De spelers gaan er echt voor." Vanhaezebrouck als alternatief? "De spelers doen hun best en geven alles, als je ziet wat Lukaku op een eiland allemaal probeert ...", aldus nog van Looy. Die ook meteen een potentiële nieuwe bondscoach oppert: Hein Vanhaezebrouck, de ex-coach van Gent. "Ik vroeg hem voor de Slimste Mens ter Wereld en hij stuurde een heel leuk berichtje terug. Het is een geweldige man, ik mis hem bij elke wedstrijd van de Rode Duivels", besloot Van Looy er geen doekjes om te winden.