Frank Boeckx vreest voor één van de weinige Rode Duivels die al gescoord heeft op het EK

Heel veel gescoord hebben de Rode Duivels nog niet op dit EK. Je zou dan denken dat de weinige doelpuntenmakers sowieso verzekerd zijn van een basisplek. Toch niet: Frank Boeckx ziet Youri Tielemans naast de ploeg vallen tegen Frankrijk.

De ex-doelman tracht bij Sporza in het hoofd van de bondscoach te kruipen, met het oog op de opstelling tegen Frankrijk. "Ik zou Bakayoko willen zien, of Lukebakio. Die toonden iets meer dan Trossard en Carrasco." Dat is dus zijn voorkeur op de flanken. Wat het middenveld betreft, is mogelijk een tipje van de sluier opgelicht.

"Aangezien Mangala op de persconferentie zat, is dat misschien een teken dat het een iets verdedigender middenveld zal zijn en dat Tedesco Tielemans uit de ploeg zal zetten. Achterin denk ik dat iedereen zal blijven staan. Daar moet je zeker niets aan veranderen, maar je moet toch aan snelheid en acties geraken."

Doku en Lukebakio kunnen verschil maken

Daarom juist dat Boeckx een pleidooi houdt voor spelers die met een klasseflits kunnen komen. "Dan denk ik dat Doku en Lukebakio het verschil kunnen maken, omdat de aanvallende Franse wingbacks ook ruimte zullen geven." Daarnaast is de vraag of België tegen het zo sterk geachte Frankrijk wel van eigen sterkte mag uitgaan.

"We moeten dat doen." Nochtans doen er verschillende theorieën de ronde over de mogelijke veldbezetting van de Franse ploeg. "Je weet niet wat Deschamps gaat doen. Je moet met uw eigen spelers op verschillende tactieken klaar zijn. Met De Bruyne en Lukaku heb je twee jongens die voorin het in handen kunnen nemen."

Boeckx pleit voor geloof in eigen kunnen

Boeckx zweert dus bij het geloof in eigen kunnen, ook tegen een sterke tegenstander. "Je moet van uw eigen sterkte uitgaan en voor alles klaar zijn."