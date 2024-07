Zelfs de tegenstander stelt zich vragen bij tactiek van bondscoach Tedesco

Domenico Tedesco toverde enkele verrassingen uit zijn hoed voor de wedstrijd tegen Frankrijk. Jules Koundé, die werd verkozen tot 'Man of the Match', gaf toe dat hij ook verrast was.

Jules Koundé speelde een geweldige wedstrijd. De rechtsback van FC Barcelona was altijd wel aan het werk op zijn flank. Of het nu was om te voorkomen dat Jérémy Doku met zijn dribbels gevaarlijk kon zijn, of om gevaarlijke voorzetten te geven. Hij werd verkozen tot 'Man of the Match', maar bleef bescheiden.

"Ik zet de lijn voort van wat ik de afgelopen maanden bij Barcelona heb gedaan, ik voel me goed. Natuurlijk moet ik me aanpassen aan deze ploeg. Mijn taken zijn voornamelijk defensief, maar als er ruimte is probeer ik erin te duiken", vertelde Koundé na de wedstrijd.

Aan de kant van Theate-Doku was er vaak wel een gaatje te vinden. "Ik wist dat ik veel ruimte zou hebben, omdat Doku niet echt van verdedigen houdt", gaat hij verder. "Antoine (Griezmann) heeft me ook veel geholpen door looplijnen te doorbreken en invloed te hebben op het spel. Hij speelde een goede wedstrijd."

Over de tactiek van Domenico Tedesco wou hij ook nog wat kwijt. "Ik was een beetje verrast dat België zo laag speelde. Ik had verwacht dat ze offensiever zouden spelen, gezien de ploeg die werd opgesteld."

"Natuurlijk is het ook wel mogelijk dat wij spelers van zulke kwaliteit hebben, dat het de tegenstander wat terughoudender maakt," concludeert de verdediger.