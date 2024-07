Roman Yaremchuk maakt bocht van 180 graden over toekomst

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Roman Yaremchuk wist vriend en vijand te verbazen met een knappe en belangrijke treffer namens Oekraîne op het EK in Duitsland tegen Slovakije. Ondertussen is zijn land wel uitgeschakeld en dus kan hij naar de toekomst beginnen te kijken.

Voor Club Brugge was zijn doelpunt tegen Slovakije koren op de molen, want zij kunnen eens te meer hopen dat de marktwaarde van Yaremchuk de lucht in schiet - handig als ze hem deze zomer definitief van de hand zouden willen doen na zijn uitleenbeurt aan Valencia.

"Hij is terug in Brugge na zijn uitleenbeurt, dat klopt", aldus Vincent Mannaert eerder al bij Sporza tijdens de omkadering van Engeland - Slovenië. "Ik zag hem heel graag dat doelpunt maken tegen Slovakije en ben blij voor hem."

© photonews

Een akkoord met Trabzonspor leek in de maak en de clubs waren er ook uit, maar Turkse bronnen laten nu weten dat Yaremchuk en Trabzonspor er samen niet uit zouden zijn geraakt. En dus gaat de aanvaller niet naar Turkije.

Franse en Italiaanse interesse

Er zijn echter nog andere opties voor de man uit Oekraïne. Zo maken andere bronnen namelijk bekend dat er verschillende ploegen er de aanvaller graag zouden bij hebben. Daarbij wordt gekeken naar Stade Brest uit Frankrijk en Bologna uit Italië.

Club Brugge wil sowieso meewerken aan een transfer en lijkt dat ook voor de Franse en Italiaanse geïnteresseerden een meevaller te kunnen zijn. De (loon)eisen van Yaremchuk zelf zullen echter niet van de poes zijn.