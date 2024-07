DONE DEAL: Club Brugge heeft alweer een nieuwe speler beet en betaalt er meer dan vier miljoen voor

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Club Brugge willen ze zo snel mogelijk hun kern rond hebben, lijkt het wel. Vandaag kondigden ze al hun vierde zomertransfer aan. Naast de snelle contractondertekening van Christos Tzolis komt ook het talent van Mechelen, Ngal'ayel Mukau (19), naar blauw-zwart.

Club betaalt vier miljoen euro plus bonussen die kunnen oplopen tot één miljoen euro voor de middenvelder, weet HLN. Club is na wat buitenlandse transfers nu bezig in eigen land aan het shoppen.

Als alles volgens plan verloopt, tekent de 19-jarige Ngal’ayel Mukau snel een contract bij blauw-zwart. De Congolese middenvelder maakte na Nieuwjaar indruk bij KV Mechelen, waar hij uitstekend presteerde als vervanger van Konaté tijdens de Afrika Cup in januari.

Het was Besnik Hasi die zijn beste positie vond en hem liet schitteren. De 19-jarige Antwerpenaar heeft de Congolese nationaliteit en speelt voor de nationale jeugdelftallen van Congo.

In mei 2020 kwam hij uit voor de Belgische U18, maar heeft nog geen definitieve keuze gemaakt. De linkspoot wordt bij Club Brugge gezien als een versterking voor de toekomst, voornamelijk als back-up voor Jashari en Vetlesen. Club Brugge beschikt centraal ook nog over Casper Nielsen.

Mukau kan al komende maandag meegaan op stage als zijn transfer rond is. De Bruggelingen, die ook Tzolis snel willen aankondigen, zijn nog steeds op zoek naar een centrumspits en moeten nog onderdak vinden voor een aantal overbodige spelers.