Zware twijfel noopt Fredberg tot ingrijpen, al zal Vertonghen er in ieder geval niet rouwig om zijn

De EK-uitschakeling moet verwerkt worden en dus moet Jesper Fredberg de komende dagen ook nog geen definitief antwoord van Jan Vertonghen verwachten. De CEO Sports van Anderlecht moet dus schakelen.

Vertonghen heeft de voorbije weken al verschillende gevoelens gehad. Eerst die blessure die hem deed twijfelen over zijn toekomst als voetballer, daarna het gevoel van 'het komt wel in orde' na de kwalificatie en dan weer die uitschakeling met die own goal. Het maakt zijn beslissing er allemaal niet makkelijker op.

Zijn definitieve antwoord bij Fredberg zal dus ook nog op zich laten wachten, maar de Deen zit intussen ook met de handen in het haar. Volgende week vertrekt Anderlecht op stage en de kans is bestaande dat dat zal gebeuren zonder één versterking.

Hij is met verschillende dossiers bezig, maar het afhandelen ervan lijkt niet zo makkelijk te zijn. Eén daarvan is de linksvoetige verdediger Jesús Orozco Chiquete. Een rechtstreekse concurrent voor Vertonghen dus, die zes miljoen zou moeten kosten.

Dat is dus niet voor op de bank te zitten, maar met het drukke schema dat Anderlecht komend seizoen zal hebben zeker geen overbodige luxe. Vertonghen heeft zich al neergelegd bij een rol waarin hij niet alle matchen zal spelen als hij zou doorgaan.

De transfer van Orozco zou dan ook gezien moeten worden los van de toekomst van Vertonghen. Al is het wel de vraag hoe twee dure spelers op dezelfde positie de minuten zouden verdelen.