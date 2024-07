Alles in kannen en kruiken, details over transfer van Zeno Debast uitgelekt: zoveel betaalt Sporting CP aan Anderlecht

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Zeno Debast is bijna een speler van Sporting CP. Niets lijkt een definitieve transfer nog in de weg te staan.

Al enkele maanden wordt er gepraat over Zeno Debast die naar Sporting CP zou trekken. De Rode Duivel kondigde een tijdje geleden zelf al aan dat hij zou vertrekken.

Nu Debast terug is van het EK, zou de deal snel afgerond moeten worden. Het Portugese medium Record meldt dat Zeno Debast naar de hoofdstad is gevlogen om alles in orde te brengen.

Ook transferexpert Sacha Tavolieri is er zeker van. 'Debast is een nieuwe speler van Sporting CP', klinkt het op zijn X-account. Hij zou er een contract voor vijf seizoenen tekenen.

Record weet ook hoeveel geld er is gemoeid met de transfer. De Portugese landskampioen zal zeker 15,5 miljoen euro betalen aan Anderlecht.

Maar dat bedrag kan nog oplopen, aangezien er sprake is van bonussen tot 5,5 miljoen euro. Hij heeft ook een afkoopclausule van 80 miljoen euro in zijn contract laten opnemen.