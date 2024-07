Anderlecht blijft onderhandelen over belangrijke pion, maar momenteel is het water nog te diep

Anderlecht zet nog steeds in op een verlengd verblijf van Thomas Delaney. De 32-jarige Deense middenvelder, die momenteel bij Sevilla onder contract staat, heeft aangegeven bereid te zijn salaris in te leveren om bij paars-wit te blijven.

Anderlecht wil straks de as van zijn team niet opnieuw vormen en is tevreden over Delaney, ondanks dat hij afgelopen seizoen veel geblesseerd was. Sevilla, de moederclub van Delaney, vraagt een transfersom van twee miljoen euro voor de middenvelder.

Niet onoverkombaar, maar het loon van Delaney vormt een grotere uitdaging. Mocht er een akkoord worden bereikt, dan kan Delaney een contract voor twee seizoenen ondertekenen bij Anderlecht, weet HLN.

Terwijl de onderhandelingen met Delaney in volle gang zijn, lijkt de kans dat doelman Kasper Schmeichel terugkeert naar Anderlecht steeds kleiner te worden. De 37-jarige Deense doelman, die eerder grote successen vierde bij Leicester City, staat nu in de belangstelling van Wolverhampton.

Een terugkeer naar de Premier League lijkt voor Schmeichel aantrekkelijker, gezien de competitiviteit en het profiel van de Engelse topcompetitie.

Naast de ontwikkelingen rondom Delaney en Schmeichel, is er ook interesse in jonge talenten van Anderlecht. De 19-jarige aanvallende middenvelder Mario Stroeykens staat op het lijstje van Napoli. Stroeykens’ potentieel en groei bij Anderlecht hebben hem op de radar van meerdere Europese clubs geplaatst.

Naast Delaney wil Anderlecht vooral graag Ludwig Augustinsson houden. Die ligt ook nog onder contract bij Sevilla, maar het is ook vooral zijn loon dat een definitieve transfer bemoeilijkt. Bij Anderlecht menen ze dat hij nu moet tonen dat hij graag wil blijven door ook in te leveren.

Met de zomertransferperiode in volle gang, blijft het voor Anderlecht cruciaal om strategische beslissingen te nemen die zowel de onmiddellijke als de lange termijn belangen van de club dienen. De komende weken zullen bepalend zijn voor de samenstelling van het team en de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarin Anderlecht hoopt haar ambities in de competitie waar te maken.