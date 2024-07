Done deal: Club Brugge doet het opnieuw en heeft derde aanwinst beet

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Het is Club Brugge dan eindelijk gelukt. Het was ondertussen al meerdere jaren dat het er alles aan deed om Christos Tzolis naar het Jan Breydelstadion te halen en nu is het eindelijk zover. De Griek heeft getekend.

Het was al een tijdje duidelijk: Tzolis stond al langer dan vandaag op het punt om in het nieuwe seizoen een speler van Club Brugge te worden. Nochtans had het Duitse Fortuna Düsseldorf hem pas officieel ingelijfd, maar dat lijkt vooral om een interessante financiële constructie op touw te zetten.

De inmiddels 22-jarige Griek stroomde via de jeugdopleiding van PAOK Saloniki door naar de eerste ploeg. Club Brugge wilde hem daar al in 2021 al een eerste keer weghalen, maar het gewenste transferbedrag lag toen te hoog. Norwich haalde hem binnen en wilde hem een jaar later uitlenen.

Derde keer goede keer voor Club Brugge

Ook in 2022 kwam Club Brugge aandringen voor Tzolis, maar dat draaide andermaal op niets uit, want een nieuwe uitleenbeurt bracht hem naar Twente. In de zomer van 2023 sloot Norwich dan weer een akkoord over een huurovereenkomst met Düsseldorf, mét een optie tot aankoop.

Double tap to make transfer official. Welcome, Christos Tzolis! 🌟🇬🇷 pic.twitter.com/oyLa6C4XAj — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 4, 2024

De club uit de Duitse tweede klasse lichtte die optie enkele dagen geleden voor flink wat miljoenen. Maar Club Brugge wilde nog wat verder gaan en heeft nu 6,5 miljoen euro geboden om er Tzolis alsnog bij te halen.

Derde keer goede keer. Dinsdag stonden de medische testen op het programma, waarna de transfer afgerond konden worden. Dat is nu officieel en helemaal gelukt. Club Brugge kondigde het nieuws aan op de sociale media.