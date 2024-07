De ene "Haaland" is de andere niet: de neef van Erling zal de Belgische competitie verlaten na een teleurstellend seizoen

Aangekomen met indrukwekkende statistieken uit de Noorse competitie, heeft Jonatan Braut Brunes nooit echt overtuigd bij OHL. Hij zal de Belgische competitie verlaten, slechts één jaar na zijn aankomst.

De ene "Haaland" is de andere niet: Vorige zomer bevestigde OHL de komst van de neef van de aanvaller van Manchester City, Jonatan Braut Brunes, uit de Noorse competitie.

De 23-jarige doelpuntenmaker, die toch mooie statistieken had in zijn competitie, slaagde er nooit in om indruk te maken in Leuven. Slechts drie doelpunten, twee assists en slechts 1.050 speelminuten in 24 wedstrijden: hij heeft nooit zijn stempel kunnen drukken.

De neef van Erling Haaland verlaat de Jupiler Pro League

Sky Sports meldt dat Rapid Wien zijn oog op hem heeft laten vallen. De Oostenrijkse ploeg zou willen profiteren van de waardedaling van Jonatan Braut Brunes vanwege zijn zwakke seizoen om een poging te wagen.

Leuven, dat 2,6 miljoen euro had uitgegeven, heeft zich er al bij neergelegd dat het zijn investering niet zal terugverdienen en is bereid zijn jonge aanvaller te verkopen ondanks het verlies dat wordt geleden. Hoewel de exacte waarde van het bod van Rapid Wien niet bekend is, wordt de marktwaarde van de speler nu geschat op 900.000 euro.