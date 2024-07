'OH Leuven staat op het punt zich te versterken met 19-jarige international uit de Challenger Pro League'

OH Leuven bereidt zich op dit moment goed voor op het nieuwe seizoen. Na twee overwinningen tegen Heist en Bertem-Leefdaal, volgen er nog twee oefenwedstrijden voor het nieuwe seizoen begint. Een tegen RKC Waalwijk en een tegen het Franse Lens.

Ondertussen blijft het wel een pak rustiger op de transfermarkt bij de club uit Leuven. Maar daar komt toch wat verandering in. OHL wil zich versterken met een speler van Lommel SK.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri staat de club op het punt om Juho Talvitie voor een seizoen te lenen, zonder aankoopoptie. Beide clubs zijn aan het onderhandelen om de deal rond te maken.

Talvitie groeide afgelopen seizoen al snel uit tot een vaste basisspeler bij de Limburger. Aan het begin van het seizoen viel hij vaak in, maar later speelde hij bijna steeds 90 minuten.

De 19-jarige flankaanvaller maakte onlangs ook zijn debuut bij de nationale ploeg van Finland. Tegen Portugal mocht hij een hele wedstrijd spelen in juni en een paar dagen later viel hij in tegen Schotland.

⚪️ Infos #OHL :

🇫🇮 Juho Talvitie close to be appointed as new Oud Heverlee Leuven player.

💰 Sources told the right winger would be loaned for 1 season without option to buy.

🟢🗣️Talks with #LommelSK currently underway in order to finalize the deal. #mercato #JPL #CPL pic.twitter.com/Ly7lZSzG4D