Done deal: ex-speler Standard en KV Mechelen kiest voor héél opvallende nieuwe bestemming

Kent u Ibrahima Cissé nog? Het voormalige talent van de jeugdopleiding van Standard heeft ondertussen twee middelmatige seizoenen in Rusland beleefd en zal proberen een nieuwe start te maken ... in de Verenigde Arabische Emiraten.

Als product van de jeugdopleiding tussen 2005 en 2012, voordat hij doorstroomde naar het eerste team tot 2014, en vervolgens nog een keer in 2016-2017, is Ibrahima Cissé een echt product van de Standard-academie.

De verdedigende middenvelder, die afgelopen februari zijn 30e verjaardag vierde, heeft net twee middelmatige seizoenen achter de rug bij de club Ural in de Russische eerste divisie. Cissé heeft in twee seizoenen 2.500 minuten in de competitie gespeeld.

Ibrahima Cissé tekent in de Verenigde Arabische Emiraten

Daarmee heeft hij toch heel wat kansen gekregen bij zijn team. Met 19 caps voor Guinee op zijn naam, heeft de in Luik geboren speler besloten om zichzelf een nieuwe kans te geven. Hij heeft daarbij gekozen voor een exotische competitie.

Après 2 saisons moyennes en Russie, Ibrahima Cissé, 30 ans rebondit au Dibba Al-Hisn SC club de première division du championnat des Émirats arabes unis. pic.twitter.com/WjjTIijQsL — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗲́𝗲𝗻𝘀 🇬🇳🐘 (@Joueurs_GN) July 4, 2024

Het nieuws is officieel: Ibrahima Cissé is een nieuwe speler van Dibba Al-Hisn in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarmee kiest hij voor een opvallende nieuwe opdracht. In het verleden heeft hij ook gespeeld voor clubs als Mechelen, Seraing en Fulham.