Done deal: stevige domper voor Antwerp

Royal Antwerp FC is druk bezig met volgend seizoen. Er raken steeds meer en meer transfergeruchten bekend. Een paar deals werden al afgesloten, bij een andere zaak grijpen ze nu wel achter het net.

Royal Antwerp FC maakt zijn huiswerk voor volgend seizoen. Ondertussen werden al een aantal pittige deals gesloten. Costa, Chery, Odoi en Bozhinov mogen zich al speler van The Great Old noemen, maar daar zal het niet bij blijven.

Of misschien toch? Er was offensieve versterking uit Nederland op komst, maar zover lijkt het niet te gaan komen. Antwerp toonde nochtans de nodige interesse in Couhaib Driouech. De 21-jarige flankaanvaller speelde afgelopen seizoen voor Excelsior Rotterdam.

Driouech is belofteninternational voor Marokko en speelt vooral als linksbuiten. Hij genoot al de nodige interesse van Feyenoord en PSV Eindhoven. Vorige zomer vond Excelsior geen vervanger voor hem, waardoor hij aan boord bleef.

Antwerp vist achter het net

Tijdens de volgende transferperiode mag hij wel vertrekken en Excelsior wilde daar ook de nodige centen tegenover zien staan. Er werd gesproken dat hij 4 miljoen euro zou moeten opleveren. Hij ligt nog tot midden 2025 onder contract bij Excelsior.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel in op 3 miljoen euro. Uiteindelijk is het echter PSV Eindhoven dat de Marokkaan nu in huis heeft weten te halen. Die deal is ondertussen ook geofficialiseerd en dus vist Antwerp achter het net.