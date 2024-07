Ex-Anderlecht-speler is wereldklasse en dat bewees hij ook in halve finales EK

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voor de match België-Roemenië spraken we even met Brian Riemer. Die had toen een uitspraak die we nog niet vergeten zijn: "Na dit EK zal er geen sprake meer zijn van een roulatie bij Brighton. Bart Verbruggen zal alles spelen!", aldus de Deen. Profetische woorden als u het ons vraagt.

Bij Anderlecht waren ze er immers altijd van overtuigd dat Bart Verbruggen wereldklasse zou worden. Op het EK koos Ronald Koeman voor hem als eerste doelman en daar heeft hij nog geen spijt van gehad. Tegen Turkije haalde hij enkele bijzonder knappe en belangrijke reddingen boven. Maar hij was niet de enige. Iedereen gooide er lijf en leden voor bij Oranje. Verbruggen tikte in de tweede helft een vrije trap van Arda Güler knap tegen de paal, maar zijn belangrijkste redding verrichtte hij in de blessuretijd. De 21-jarige doelman hield met een geweldige reflex een kopbal van Semih Kilicsoy tegen. Daarmee voorkwam hij de gelijkmaker. "Zodra die tweede voor ons viel, vertelde ik mezelf altijd dat er een of twee grote momenten komen", aldus Verbruggen tegenover de NOS. "Ik ben geen expert, maar deze zag er niet makkelijk uit", zei Stefan de Vrij over het sleutelmoment. "We hadden vandaag een stuk of zes keepers", klonk het bij Verbruggen. "Zoveel jongens hebben hun hele hebben en houwen voor de bal gegooid toen het moest. Dat geeft je als doelman zo’n veilig gevoel, dat iedereen alles op alles zet om de bal uit het doel te houden." Het was inderdaad in een teamprestatie. "In de laatste vijf à tien minuten werd elke bal die werd geblokt of duel dat werd gewonnen gevierd alsof we nog een goal hadden gemaakt."