Meer details over cruciale dossiers bij Anderlecht: paars-wit hoopt niets te moeten betalen

Anderlecht wacht op verschillende dossiers en dit begint een beetje urgent te worden. De Brusselaars hopen nog steeds Thomas Delaney and Ludwig Augustinsson te kunnen behouden.

Brian Riemer heeft nog geen competitieve selectie voor het begin van de voorbereiding, dat is een feit. Dit komt door het aflopen van contracten van verschillende spelers en de leenbeurten waarvan nog niet bekend is of ze verlengd zullen worden.

De situatie van Jan Vertonghen is bijzonder, de aanvoerder is terug van het EK en zal binnenkort zijn beslissing moeten communiceren. Het feit dat hij zijn internationale pensioen heeft aangekondigd, los van een aankondiging over zijn toekomst bij de club, kan hoopvol stemmen.

Kasper Schmeichel had een aflopend contract en lijkt eerder op weg naar een laatste uitdaging in de top van Europa dan naar een nieuwe verbintenis bij Anderlecht - wat het dossier voor een nieuwe doelman absoluut cruciaal maakt.

Wat met Delaney en Augustinsson?

Anderlecht hoopt echter nog steeds op de twee huurlingen van Sevilla, Thomas Delaney en Ludwig Augustinsson. Augustinsson is deze week weer bij de Andalusische groep, maar heeft geen toekomst daar.

Sevilla wil absoluut salariskosten besparen voor het komende seizoen en dat zou kunnen betekenen dat er concessies worden gedaan. Zo beweert Estadio Deportivo dat Ludwig Augustinsson, die nog maar één jaar contract rest en die twee opeenvolgende uitleenbeurten heeft gehad, mogelijk wordt vrijgegeven van zijn resterende jaar en dus gratis bij RSC Anderlecht kan tekenen.

Anderlecht was aanvankelijk bereid om een transfersom te onderhandelen met Sevilla, maar een aflopend contract zou natuurlijk de ideale oplossing zijn, waardoor de Zweedse linkervleugelverdediger ook een hoger salaris zou kunnen krijgen. De zaak blijft in ontwikkeling.

Het dossier van Delaney is echter delicater. De Deense international (nog steeds een regelmatige basisspeler op het EK 2024) is als international meer waard en Sevilla zou 2 miljoen vragen, wat naar de mening van RSC Anderlecht te veel is. Zowel Fredberg als Riemer zijn niet overtuigd van de fysieke betrouwbaarheid van de speler.

Het salaris van Thomas Delaney is ook een probleem, ook al onthult Estadio Deportivo dat de Deen bereid zou zijn zijn loon te verlagen... in ruil voor een contract van twee jaar in plaats van één. De onderhandelingen zouden iets langer kunnen duren, maar het is minder prioriteit voor Anderlecht, gezien de concurrentie op het middenveld. Augustinsson was echter van vitaal belang aan de linkerkant.