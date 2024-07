Toby Alderweireld en Lior Refaelov hielpen Antwerp een handje bij zomertransfer

Antwerp haalde deze zomermercato al enkele spelers binnen. Eentje daarvan is Tjaronn Chery, en Antwerp kreeg daarbij wat hulp van Toby Alderweireld en Lior Refaelov.

Antwerp maakt zich klaar voor een overgangsseizoen. Er is al heel wat veranderd bij de club, maar er zullen nog een aantal spelers komen en gaan.

Mark Van Bommel nam aan het einde van afgelopen seizoen afscheid van de fans. Hij werd al snel vervangen door Jonas De Roeck. Ondertussen werden er ook een aantal transfers gedaan.

Zo kwam bijvoorbeeld Tjaronn Chery al vroeg aan bij The Great Old. Hij werd transfervrij opgepikt bij Maccabi Haifa, dat hem afgelopen seizoen nog uitleende aan NEC.

Hij kon er ook voor kiezen om in Nederland te blijven, maar verkoos toch Antwerp. Daarbij hebben Refaelov en Alderweireld wat gehelopen, geeft Chery zelf toe.

"Toby, tegen wie ik nog gespeeld heb toen hij bij Ajax en Tottenham zat, vertelde me veel over hoe deze topclub in elkaar zit", vertelde speler bij Gazet van Antwerpen. Hij is een kind van het huis. Hij kan het weten. Ook Lior Refaelov, mijn ex-ploegmaat bij Maccabi Haifa, was alleen maar lovend. ‘Niet nadenken, gewoon gaan’, zei ie."