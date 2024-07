🎥 Ongelooflijk! Spaans staflid blesseert na affluiten zijn eigen kapitein met een tackle van achteren

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Spanje bereikte gisteren de finale na een verdiende zege tegen Frankrijk. Tijdens de festiviteiten na de match gebeurde er wel iets heel vreemds: een staflid blesseerde kapitein Alvaro Morata toen hij een veldbestormer wou tegenhouden.

Na de 2-1 overwinning van Spanje tegen Frankrijk, ontstond een klein incident tijdens het vieren met de fans. Een man in een Turks voetbalshirt probeerde een selfie te maken met de feestende Spaanse spelers op het veld van de Allianz Arena in München.

Enkele stewards en Spaanse stafleden grepen in en duwden de man weg. Hierbij werd de Spaanse aanvoerder, Álvaro Morata, onbedoeld omver geduwd door een staflid dat uitgleed.

Morata raakte daarbij geblesseerd en greep naar zijn been, maar volgens coach Luis de la Fuente lijkt de blessure niet ernstig.

We denken dat het niets ernstig is, maar het doet wel pijn”, gaf coach Luis de la Fuente mee. “We moeten afwachten en zullen later kunnen oordelen zien.”

Spanje heeft een extra rustdag voor de EK-finale, wat gunstig kan zijn voor Morata's herstel. Als hij geblesseerd zou blijken, zou het alvast een domper zijn voor de Spanjaarden, want - ondanks alle kritiek - speelt Morata een goed toernooi.