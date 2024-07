'Deal komt dichterbij: Club Brugge gooit er nog wat extra geld tegenaan om speler weg te kapen bij concurrent'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zelf wil Gustaf Nilsson graag Union SG inruilen voor kampioen Club Brugge. De Brusselaars deden de voorbije dagen echter vrij moeilijk en wilden hem niet zomaar laten gaan, zoveel was snel duidelijk.

Gustaf Nilsson naar Club Brugge, het leek al allemaal in kannen en kruiken enkele dagen geleden. Maar blauw-zwart moest plots nog wat extra moeite doen om de Zweedse aanvaller wel degelijk in huis te halen.

De Zweedse aanvaller heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Club Brugge, en dat is geweten. De clubs werken aan een transfer, maar het verliep lange tijd moeilijker dan verwacht. Union SG schoof een eerste bod van tafel.

De Brusselaars wilden minstens zeven miljoen ontvangen voor de Zweedse spits, terwijl het eerste bod vanuit Brugge 'amper' 4,5 miljoen euro zou hebben bedragen. En dus moesten de onderhandelingen verder gaan.

Nieuw bod op tafel voor Nilsson

Ondertussen zou blauw-zwart een verbeterd bod van 6 à 7 miljoen euro op tafel hebben gelegd. Volgens Het Nieuwsblad zou dat voldoende zijn om tot een vergelijk te kunnen komen op clubniveau, waardoor de de deal dichterbij komt.

De 27-jarige Gustaf Nilsson was afgelopen seizoen goed voor 17 goals en 7 assists over alle competities heen. De Zweed heeft volgens Transfermarkt een transferwaarde van zo'n zes miljoen euro, waardoor Union SG nog steeds alles in handen heeft.